Rapaz morre em acidente envolvendo duas motocicletas em Fátima do Sul

Na noite de ontem (16), um acidente ernvolvendo duas motos em Fátima do Sul, resultou na morte de um jovem identificado como Gabriel Marcel Souza dos Santos, de 21 anos. O outro motociclista, da mesma idade, foi encaminhado para atendimento médico com ferimentos nos braços, pernas e dores nas costas, mas sem risco de morte.

Conforme informações, o acidente aconteceu na Avenida 9 de Julho e testemunhas informaram que Gabriel seguia sentido Fátima do Sul a Vicentina, quando perdeu o controle da direção e bateu em outra motocicleta, que estava na pista contrária.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local.

Os rapazes chegaram a ser socorridos e levados para o hospital, mas Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu.

