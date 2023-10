Raio mata gado e destelha casas na fronteira de MS

A queda de um raio matou cerca de 80 cabeças de gado em Ybyrarobaná em Canindeyú, uma propriedade rural do Paraguai, próximo à fronteira de Sete Quedas, nesta sexta-feira, 27.

Segundo o site ABC Color, o temporal causou danos na região, destelhando casas e derrubando torres de transmissão.

Em Iby Pyta, outra colônia na mesma região, lavouras foram devastadas pelo temporal. As autoridades locais iniciaram os trabalhos de contenção e ajuda aos moradores.

