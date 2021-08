Quem já tomou vacina pode ganhar chope de graça na Capital

A promoção do chope pilsen é somente para quem apresentar o cartão de vacinação

O fim de semana finalmente está chegando e nada melhor do que finalizar essa sexta-feira (06) tomando um chopp com os amigos, certo? Para celebrar o Dia Internacional da Cerveja, que é comemorado hoje, e incentivar a população da Capital a se imunizar contra a covid-19, o Mr. Hoppy lançou a campanha “Vacina Sim, Sede Não!”

O Estado Online entrou em contato com o proprietário do Mr. Hoppy, Sanderson Alvis Jorgensen, que explicou mais sobre o que ele chamou de “promoção da vacinação”.

“Nós queremos que todos se vacinem para podermos voltar à normalidade, o quanto antes. Por isso acreditamos que um chope é uma forma de incentivar isso”, afirmou.

Como funciona a promoção?

De acordo com o empresário, o copo gratuito do chope será concedido somente se o cliente apresentar a versão impressa do cartão de vacinação. No caso, é distribuído um chope pilsen 440ml para quem já tomou as duas doses ou a dose única da vacina. Quem recebeu a primeira aplicação poderá ganhar um chope pilsen de 330 ml.

A promoção, que começou no dia 03 deste mês, segue até o domingo (08). Lembrando que o comprovante deve ser o original e não reimpresso e digital.

Hoje, é a vez dos jovens de 23 a 24 anos se vacinarem contra a covid-19 em Campo Grande.

Serviço

O Mr.Hoppy fica localizado na Rua Padre João Crippa, 947.

