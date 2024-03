Quarta-feira em MS será de calor intenso e possibilidade de tempestades

A quarta-feira (6) em mato Grosso do Sul será de contrastes meteorológicos, de acordo com as previsões do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Enquanto o sol brilha intensamente em algumas regiões, em outras podem ocorrer pancadas de chuva e até mesmo tempestades, especialmente nas áreas central, nordeste e leste do estado.

A meteorologia antecipa uma temperatura máxima de 35ºC, prometendo um dia quente para os sul-mato-grossenses. Para esta quarta-feira, a variação de nebulosidade pode amenizar o calor em algumas localidades, segundo explicação do Cemtec.

As instabilidades atmosféricas são resultado da combinação de calor e umidade, fatores que contribuem para a formação de nuvens e, consequentemente, para temperaturas mais amenas em diversas partes do Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, o dia começou com céu parcialmente claro e temperatura na casa dos 21ºC e a máxima prevista é de 30ºC. Já no extremo sul, cidades Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai registra mínima de 21ºC, podendo chegar aos 31ºC, e Dourados inicia a quarta-feira com 23ºC e máxima prevista de 33ºC.

As regiões pantaneiras, também experimentarão temperaturas elevadas. Em Porto Murtinho os termômetros variam entre 22ºC de mínima e 33ºC de máxima. Em Coxim, no norte do Estado os termômetros registram 23ºC de mínima e 34ºC de máxima. Corumbá, Aquidauana e Três Lagoas registram mínima de 23ºC e máxima de 35ºC.

Com informações do Cemtec e Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram