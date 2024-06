Quadrilha que furtou quatro caminhonetes em Dourados é capturada em ação conjunta da polícia

O Serviço de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, em uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Dourados, identificou e prendeu a quadrilha responsável pelo furto de quatro caminhonetes Hilux na cidade. A ação policial, realizada na madrugada de quinta-feira (20), resultou na prisão de três homens e na apreensão de um adolescente enquanto tentavam fugir do Estado.

Conforme informações divulgadas pela polícia, os veículos foram furtados durante a madrugada em diferentes bairros de Dourados. As vítimas, ao perceberem o desaparecimento dos veículos nas primeiras horas da manhã, acionaram a polícia, o que desencadeou uma investigação imediata pelo SIG.

A investigação permitiu que a polícia localizasse e capturasse os suspeitos em poucas horas. Além das prisões, foram apreendidos os equipamentos utilizados para realizar os furtos, evidenciando a organização e o método da quadrilha.

Por meio de nota enviada à imprensa , o delegado Erasmo Cubas, responsável pelo caso, informou que os detalhes das investigações e da operação serão divulgados em uma coletiva de imprensa marcada para a tarde desta sexta-feira (21),. Durante a coletiva, o delegado apresentará informações sobre o modo de operação da quadrilha e os passos que levaram à sua captura.

