Quadrilha invade chácara e mantém reféns por cinco horas em Jaraguari

Moradores da Chácara Santa Bárbara, localizada às margens da BR-163, no município de Jaraguari, passaram por horas de tensão neste sábado (5). Eles foram mantidos sob cárcere por uma quadrilha, que invadiu o local e roubou uma caminhonete do proprietário do imóvel. Um dos autores foi morto pelo Batalhão de Choque e o veículo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O crime aconteceu por volta das 8h, quando um integrante do grupo invadiu a chácara e rendeu o caseiro, de 69 anos, utilizando uma pistola calibre 32. Ele aguardou pelo retorno do dono do local, um homem de 47 anos, que havia saído com sua mãe em uma Hillux branca.

Cerca de uma hora e meia depois, ao chegar na propriedade, a vítima foi surpreendida pelo assaltante. Imediatamente, um veículo Celta prateado com mais dois ocupantes encostou na caminhonete e entrou junto.

Os três reféns foram mantidos dentro da residência por horas; um deles foi inclusive obrigado a fazer uma transferência por Pix para uma conta dos criminosos.

Os bandidos então se dividiram: um deles roubou a caminhonete e partiu do local enquanto os outros dois ficaram na chácara para cuidar dos moradores. Aproveitando o momento de distração, uma das vítimas conseguiu acionar a Polícia Militar.

Ações policiais

A guarnição do Batalhão de Choque chegou ao local por volta das 13h. Ao perceberem a presença da viatura, os dois sequestradores fugiram em direção à região de mata em torno da chácara.

Um deles efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. O atirador foi alvejado e encontrado pelos agentes de segurança pública. Ele chegou a ser socorrido e levado até a unidade de pronto atendimento do Bairro Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos. O comparsa da vítima conseguiu fugir.

Enquanto isso, uma equipe da PRF havia abordado uma mulher em Miranda, a cerca de 200 km da Capital, dirigindo a Hillux roubada e tentando transportar a caminhonete até a Bolívia. Junto dela foi detida outra mulher, que vinha fazendo a função de batedora em um segundo veículo.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Jaraguari e a polícia segue investigando a quadrilha. Foram apreendidos o veículo Celta, a pistola cal. 32, luvas e outros materiais com os envolvidos. Foi estimado um prejuízo aos criminosos de R$ 19 mil.