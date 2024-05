Psicólogos da Sesau atendem cerca de 50 pacientes por semana via online

As consultas são marcadas uma vez por semana e duram no mínimo 45 minutos, “a gente segue os mesmos modos do atendimento presencial, é o mesmo tempo de sessão e os pacientes são acompanhados pelo mesmo psicólogo”, explica Núria Parron, chefe da divisão de telerregulação da Sesau. O atendimento em telepsicologia, segundo ela, é o único no Estado que atende o SUS.

O serviço funciona desde o dia 17 de abril em Campo Grande, conta com dois psicólogos, e atende 50 pacientes por semana. A ideia é mais do que dobrar esse número de atendimentos, já que o espaço onde ficam as salas, no Centro Comercial Marrakech, deve passar por reforma em breve, e com isso poderá acomodar mais três novos profissionais, chegando a 5 psicólogos.

Quem pode consultar

Os pacientes precisam estar inscritos no SISREG, sistema de consultas e exames do SUS, e passar pela avaliação de uma equipe multidisciplinar, “nós estamos nesse primeiro momento, abordando os pacientes que estão no SISREG, para atender a demanda represada”, informa Núria.

Ela também explica que somente as unidades de saúde que têm psicólogos é que podem fazer o encaminhamento para a telepsicologia, já que o profissional é quem ajudará a avaliar a necessidade do paciente ao atendimento.

Tecnologia

Atualmente, Campo Grande conta com três serviços em telessaúde: a telemedicina, a telefisioterapia e a telepsicologia. A telemedicina está disponível nas unidades de atenção primária da saúde e funciona na modalidade de teleinterconsulta, quando o paciente acompanhado de um médico da unidade de saúde é atendido de forma remota por um especialista (cardiologia, gastroenterologia e nefrologia).

Os serviços de telessaúde estão disponíveis em Campo Grande desde dezembro de 2021. Só o teleinterconsulta, que está operacional em 12 unidades de atenção primária, já atendeu mais

de 100 mil pessoas.

Com informações da Sesau

