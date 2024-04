PSDB totaliza apoio de treze vereadores e consolida alianças

Tucanos ganham certa vantagem e fecham com mais cinco partidos

Com o fim da janela partidária no dia 6 de abril, o PSDB conquistou na Capital, o apoio de 13 vereadores e confirmou a aliança com outros 5 partidos em pról da pré-candidatura do deputado federal, Beto Pereira (PSDB). A consolidação dos apoios partidários levou ao aumento significativo da representação tucana na Câmara de Vereadores da Capital, que passou de dois para sete vereadores com as filiações de Papy, Victor Rocha, Zé da Farmácia, William Maksoud e Silvio Pitu e selou alianças com Cidadania, PSD, PSB, Republicanos e Podemos.

Ao analisar como ficou o quadro geral na Câmara da Capital, temos Beto Pereira (PSDB) com apoio de 13 vereadores, a prefeita Adriane Lopes (PP) com 9 vereadores, o pré-candidato André Puccinelli com 3 vereadores, Rose Modesto (União Brasil) com 1 vereador e Prof. André Luis (PDR), com 1. Agora, apoiam a pré-candidatura de Beto Pereira os vereadores: Professor Juari, Claudinho Serra, Papy, Dr. Victor Rocha, Zé da Farmácia, William Maksoud, Silvio Pitu (PSDB), Betinho (Republicanos), Carlão (PSB), Clodoilson Pires, Ronilço Guerreiro (Podemos), Otávio Trad e Gilmar da Cruz (PSD).

Presidente municipal do PSDB na Capital, Beto Pereira atribuiu esse resultado ao ex-governador e presidente estadual do partido, Reinaldo Azambuja (PSDB). “Boa parte deste trabalho se deve ao Reinaldo Azambuja. Se fosse para tocar esse projeto sozinho, a missão seria mais árdua. Reinaldo tocou como se fosse iniciar do zero o partido”, disse Beto Pereira, pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande.

De acordo com Azambuja, o partido sai do período da janela partidária mais fortalecido para as eleições de outubro. “Foi um mês fazendo diversas filiações, trazendo pessoas que possam somar e multiplicar. Para as eleições municipais, o PSDB sai fortalecido e engrandecido”, destacou o ex-governador.

Alianças

O PSDB é o partido que mais consolidou alianças para as eleições municipais deste ano. Entre os partidos que já confirmaram que apoiam a pré-candidatura do PSDB estão: PSB, Podemos, Republicanos, PSD, Cidadania. Na decisão de apoio à pré-candidatura de Beto Pereira, o presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Carlão (PSB), ressaltou que o PSB tomou a decisão em acordo comum com as lideranças locais, projetando fortalecimento na construção da chapa de vereadores. Nos últimos dias antes de fechamento da janela partidária, o partido recebeu 30 novos filiados vindos do PDT.

“O campo-grandense precisa de um prefeito diferente, que olhe para a população pobre de verdade e resolva os problemas. Seja na saúde, educação e que olhando também para os empresários que geram emprego na Capital”, defende Carlão. Que também é um dos nomes cotados para ser o vice na chapa do PSDB.

“Se precisar decidir no futuro, o PSB tem bons nomes para indicar para o vice. Esta não é a nossa preocupação de momento e sim com a coalizão de partidos empenhados no crescimento da nossa Capital. Sou candidato a vereador e vamos montar uma chapa para eleger mais um ou dois, no máximo três parlamentares. Agora, se precisar posso ocupar outro cargo, sou um soldado do partido”, pontuou.

O presidente municipal do Podemos, vereador Clodoilson Pires, salientou a importância da aliança para a eleição do pré-candidato Beto Pereira (PSDB) ao repetir o mesmo número de vereadores eleitos em 2020.

“Estamos juntos com o PSDB em uma expectativa muito grande de poder em cada pré-candidato a vereador desempenhar o máximo do seu potencial. Assim, termos as condições de fazer dois vereadores e mais um, pelo coeficiente”, pensa Clodoilson.

Por Daniela Lacerda

