PRTB e União Brasil aparecem no páreo para ALEMS

Pesquisa traz todos os nomes e partidos que lideram a pesquisa para conquistar uma cadeira na ALEMS

Os Candidatos estão a todo vapor em busca de votos para alcançarem as almejadas cadeiras no dia 02 de outubro na Assembleia Legislativa, e novos partidos aparecem no páreo segundo a pesquisa Ranking divulgada nesta terça-feira (13).

O PRTB e o União Brasil partidos que estreiam nesta eleição segundo a pesquisa devem fazer de 1 até três candidatos como no caso do União Brasil.

Roberto Hashioka aparece com 0,90% de votos, seguido de Rhiad Abdulahad 0,80% e emplacando a possível terceira vaga David Vicensi com 0,70% dos votos. A pesquisa afirma que o partido pode fazer de dois a três candidatos e estes são os três primeiros da lista.

Já o PRTB também traz novos nomes na política, e deve fazer de um candidato que segundo a Ranking deve ficar entre Rafael Tavares com 0,30% e a empresária Iara Diniz 0,20%.

O PSDB deve fazer de quatro a cinco candidatos e os nomes favoritos são: Paulo Corrêa, Jamilson Name, Mara Caseiro, Pedro Caravina e Marcelo Salomão.

O MDB faz de dois a três candidatos e aparecem os nomes de Marcio Fernandes, Junior Mochi que tenta voltar para a Casa de Leis na qual já foi presidente e Dr Flávio Barbosa encabeçam a lista mdbista que disputam a vaga na ALEMS.

Já o PT juntamente com PV e PCdoB também deve fazer de dois a três candidatos e em primeiro aparece o ex-governador do Estado, Zeca do PT com 0,70% dos votos, seguido de Pedro kemp com 0,60% e Marcelo Bluma 0,50%.

O PSB deve emplacar apenas um candidato, e os três primeiros são: Paulo Duarte com 1,00%, Lauro Davi 0,10% e Gilmar Tosta 0,07% .

PP aparece com a possibilidade de fazer de dois a três candidatos e os primeiros são: Marçal Filho 1,10%, Gerson Claro 1,00% e Londres Machado com 0,30%.

O PDT pode fazer um candidato e o nome que aparece com 0,90% é Lucas de Lima, seguido de Enelvo Feline 0,30% e Glaucia Iunes 0,20%.

PL deve fazer de dois a três candidatos Neno Razuk 1,00%, João Catan 0,90% e coronel Davi 0,80%.

O PODEMOS pode fazer até dois deputados estaduais e em primeiro aparece Prof. Rinaldo Modesto e Ninho e Zé da farmácia aparecem empatados com 0,20% .

O PATRIOTA deve fazer um candidato e o nome com 0,50% é do deputado Lídio Lopes que tenta sua reeleição.

PTB tem chance de fazer um candidato e o nome que lidera é Otavio Figueiró com 0,50%.

O REPUBLICANOS também pode fazer até dois candidatos e encabeçando a pesquisa aparece Antônio Vaz com 0,30% e brigando pela segunda vaga aparece Herculano Borges e Sayuri Baez com 0,20%.

O PSD traz a briga pela primeira vaga, de Otavio Trad e Silvio Pitu com 0,70% e em segundo Pedrossian Neto defende a segunda vaga com 0,20%, sendo o terceiro nome da pesquisa.

E os partidos que não alcançaram os 80% de votos para conseguir fazer um candidato são: AVANTE, AGIR, DEMOCRACIA CRISTÃ, FEDERAÇÃO REDE / PSOL, SOLIDARIEDADE E PROS.