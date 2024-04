Professores realizam manifestação em defesa da educação pública

Educadores da rede pública de Campo Grande e cerca de mais 30 municípios do interior se uniram hoje de manhã no coração da cidade em apoio à educação, como parte das atividades da 25ª Semana Nacional em Defesa da Educação Pública.

O evento contou com uma concentração na Praça Ary Coelho seguida por uma passeata pelas principais ruas, incluindo a 14 de Julho, Marechal Rondon e 13 de Maio. Também teve a participação do ato servidores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) que aderiram à greve.

Fátima da Silva, vice presidenta da (CNTE) Confederação Nacional dos trabalhadores em educação comentou sobre o que estão defendendo neste ato que ocorre há 25 anos. “Então aqui nós defendemos que a educação seja pública. e garantida para todos. No Brasil, hoje, nós temos uma grande vantagem que foi que a Constituição garantiu, desde 88, que 25% dos recursos, dos impostos, tanto do Estado quanto do município tem que ser investido em educação e 18% da União e 10% para a saúde”, Explicou

Jaime Teixeira, Presidente da (FETEMS) Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul fala sobre a importância da defesa a educação pública. ” Olha, esse evento aqui faz parte de uma semana que nós chamamos Semana Nacional em Defesa e Promoção da Escola Pública, que há 25 anos o movimento sindical realiza. E o objetivo na rua hoje é você interagir com a sociedade, que nós queremos dizer aqui o que nós queremos para a educação nos próximos anos” Concluiu

Com Informações da repórter Inez Nazário

