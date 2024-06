Professora desaparecida é encontrada morta no Rio Sucuruí em Costa Rica

A professora Ana Maria Ferreira Sobrinho, de 57 anos, que estava desaparecida desde segunda-feira (24), foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (25) no Rio Sucuruí, em Costa Rica, cidade localizada a cerca de 326 quilômetros de Campo Grande.

A família de Ana Maria começou a procurar por ela no final da tarde de segunda-feira, quando o marido voltou para casa e não a encontrou. Fotos da professora foram rapidamente divulgadas nas redes sociais, um boletim de ocorrência foi registrado, e as buscas iniciaram.

Conforme informações preliminares, na tarde de terça-feira, o corpo de Ana Maria foi encontrado no rio, aproximadamente 1 km abaixo da ponte do Sucuriú.

Equipes da Perícia Científica, Polícias Civil e Militar, e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. A investigação sobre a causa da morte está em andamento, com uma das suspeitas sendo suicídio.

As autoridades continuam investigando o caso para determinar as circunstâncias da morte de Ana Maria. A comunidade local está em estado de choque, e as redes sociais estão repletas de mensagens de luto e apoio à família da professora.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: