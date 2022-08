Produtor rural Alberto Schlatter deve ser o vice de Rose Modesto

O União Brasil pretende anunciar o vice candidato ao governo do Estado de Rose Modesto (União), nesta terça-feira (01), em Chapadão do Sul às 10h na sede da Associação Sul-mato-grossenses de Produtores de Algodão (AMPASUL). A vaga deve ser preenchida, pelo produtor rural Alberto Schlatter (Podemos).

“Alberto Schlatter é uma pessoa com princípios éticos, que honra a família e que quer ver o nosso Mato Grosso do Sul bom para todos. Alberto tem o mesmo propósito que eu, cuidar das pessoas e isso que vamos fazer por MS”, explica Rose Modesto.

A frente do Grupo Schlatter, com sede em Chapadão do Sul, Alberto Schlatter tem 82 anos e é um dos principais produtores de algodão do país, o principal de Mato Grosso do Sul.

A candidata homologará sua candidatura no último dia previsto, sexta-feira (5), no Rádio Clube Cidade, na Rua Padre João Crippa 1280, centro de Campo Grande.