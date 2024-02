Problemas com ‘boom’ da economia será tema da eleição em Ribas

Sete nomes surgem na lembrança de eleitores para o Executivo

Localizada há uma distância de cerca de 100 km da Capital de Mato Grosso do Sul, Ribas do Rio Pardo passou por um “boom” de desenvolvimento nos últimos anos por conta da implantação de uma das maiores fábricas de celulose do mundo. Essa será uma das particularidades, que devem ser abordadas nas eleições municipais de 2024 na cidade. Se, por um lado o desenvolvimento é bem-vindo, pro outro trouxe desafios importantes que o próximo prefeito eleito deverá enfrentar.

Em levantamentos recentes na cidade, sete nomes foram lembrados pela população com possibilidades de serem pré-candidatos. O ex-prefeito Roberson Moreira (PL), a vereadora Tânia Ferreira (SDSolidariedade), o ex-prefeito José Domingos Ramos, o Zé Cabelo (PSDB), Jeová Prado (PL), Paulo Tucura (MDB), o vereador Nego da borracharia (PSD), João Alfredo Danieze (PT). De todos os nomes, o ex-prefeito Zé Cabelo (PSDB) declarou à reportagem que não é candidato.

Procurado pela reportagem, o prefeito João Alfredo não confirmou se disputará ou não a releição em outubro. Segundo pesquisas o nome do prefeito aparece em último lugar em uma futura disputa. No momento, sua administração não tem uma boa avaliação popular. Como os outros prefeitos com mandato em andamento, João Alfredo prefere não se manifestar com antecedência, preferindo dar prioridade para a gestão atual. “Estamos definindo ainda. Nossa preocupação é de atender as várias demandas existentes em razão da construção da maior fábrica de celulose do mundo e analisar a situação política no momento certo. E critica quem já se colocou como pré-candidato. “Vejo muita gente antecipando candidaturas quando há muito o que fazer pelo município”, pontou o prefeito. Apesar de não querer antecipar pré-candidatura, existe a expectativa de o prefeito disputar a releição, até porque seu novo partido, o PT (Partido dos Trabalhadores) deverá apoiar a disputa para defender a única prefeitura que tem no Estado.

Vereadora lembrada

Apontada entre os primeiros nomes mais apreciados pela população para disputa da cadeira do Executivo, a vereadora Tânia Ferreira (Solidariedade) disse que está analisando todos os cenários, mas com certeza, disputará algum cargo nas eleições 2024. Ou buscando mais um mandato como vereadora ou a vaga da prefeitura. “Fico muito feliz por ser lembrada pela população, considero isso fruto do trabalho que realizo na Câmara, comprometido com a transparência e pela população”, disse Tânia.

Ainda segundo Tânia, antes mesmo de decidir para qual cargo deverá se candidatar, ela terá que escolher um novo partido, para isso aguarda a abertura da janela partidária, período que os agentes políticos podem trocar de legendas sem perder o mandato. A vereadora pontua que é preciso ter muita cautela e estudar muito bem antes de decidir a legenda para onde irá. No entanto, destaca que qualquer que for o cargo que decidir concorrer, ela sabe dos desafios que vai enfrentar, já que atualmente, Ribas do Rio Pardo sofre por ter recebido a maior fábrica de celulose, sem uma estrutura adequada. “Ribas pede socorro! Precisa de infraestrutura, habitação. Infelizmente, a atual administração não respondeu às demandas do município”, explica a vereadora.

Ex-prefeito

Outro nome que está na lista dos preferidos para disputa para prefeito é do ex-prefeito Roberson Moreira (PL), o ex-prefeito confirma que é pré-candidato para concorrer mais uma vez à cadeira de Chefe do Executivo Municipal. Assim como a vereadora, ele deve trocar de legenda para concorrer. “Tenho convite para ser candidato pelo PSDB”, disse Roberson. O ex-prefeito também já articula futuras alianças com outros partidos. “Já reuni com as executivas Estadual e Municipal do PSDB, do PP e do PSB”, disse. Roberson destaca também que, historicamente, as disputas eleitorais em Ribas do Rio Pardo são acirradas.

Entre suas principais bandeiras de pré-campanha ele destaca, “Desenvolvimento com serviços públicos de qualidade, parcerias com o Estado, União e iniciativa privada para resolução dos desafios e problemas advindos do grande crescimento da cidade num curto espaço de tempo”, disse Roberson.

O ex-prefeito aponta como fatores negativos do desenvolvimento desenfreado dos últimos anos em Ribas do rio Pardo, o aumento no custo de vida alto, déficit habitacional, problemas de infraestrutura urbana e qualidade de serviços públicos que não acompanham a velocidade do desenvolvimento com a implantação da fábrica de celulose da Suzano.

Outro fator particular de Ribas do Rio Pardo, é o fato de alguns nomes terem pendências judiciais, podendo ter seus nomes inviabilizados nas eleições de 2024. Um desses nomes, é justamente, o de Roberson Moreira. O outro nome é de Paulo Tucura (MDB), ambos foram condenados em primeira instância pela Justiça por improbidade, com pena de perda dos direitos políticos por cinco anos. Mas, podem ainda reverter a decisão na Justiça a tempo de disputar em 2024.

Outro nome lembrado para disputar o próximo pleito em Ribas é do vereador Nego da Borracharia, que é considerado nome novo na política rio-pardense. Na Câmara de Vereadores, é membro da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), podendo se destacar no decorrer da campanha.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Ribas do Rio Pardo tem 23.150 pessoas (2022). O PIB (Produto Interno Bruto) per capita em 2021 era de R$ 74.883,61.

De acordo com o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), o município tem 14.937 eleitores, sendo 7.580 (Masculino) e 7.357 (Feminino). Quanto a escolaridade, 785 são analfabetos, 894 (Lê e Escreve), 5.258 (Fund. Incompleto), 955 (Fund. Completo), 2.666 (Médio Incompleto), 2.624 (Médio Completo), 748 (Sup. Incompleto) e 1.007 (Sup. Completo).

Por Daniela Lacerda.

