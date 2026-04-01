Reforço nas estradas: PRF inicia ‘Operação Semana Santa 2026’ em MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia nesta quinta-feira (2) a Operação Semana Santa 2026 em Mato Grosso do Sul, que segue até o domingo (5).

Durante o período da operação, equipes da PRF estarão posicionadas principalmente em locais com maior fluxo de veículos. Um dos focos da operação é evitar um comportamento que aumenta os riscos de sinistros e mortes no trânsito, as ultrapassagens proibidas.

Sinistros de trânsito (ultrapassagem proibida) Ano Sinistros Feridos Mortos 2023 41 67 16 2024 42 83 20 2025 44 64 15

Infrações (ultrapassagem proibidas) Ano Quantidade 2023 15.059 2024 14.484 2025 10.591

As ações também priorizam o enfrentamento à embriaguez ao volante, além de outras condutas de risco, como excesso de velocidade, o não uso do cinto de segurança e o transporte de bebês e crianças fora do dispositivo de segurança.

No Mato Grosso do Sul, policiais rodoviários federais atuarão a partir de nove Delegacias e 24 Unidades Operacionais, reforçando o policiamento em mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais, distribuídos em 11 rodovias que atravessam o estado.

Restrição de tráfego

No Mato Grosso do Sul, não haverá restrição de tráfego no feriado da Semana Santa.

Reforçamos que no Mato Grosso do Sul só haverá restrição de trânsito no período de Fim de Ano e exclusivamente no dia 09 de abril de 2026, no trecho da BR-262 do km 233 ao 328, das 12h às 22h, devido ao evento que deve ocorrer no Autódromo de Campo Grande

Dicas de segurança da PRF:

A PRF orienta que, antes de viajar, os condutores verifiquem as condições do veículo, com atenção especial aos itens de segurança, como freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização. A viagem deve ser planejada para evitar longos períodos de condução ininterrupta, respeitando pausas de descanso, especialmente após quatro horas ao volante.

Todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança, e crianças devem ser transportadas em dispositivos de retenção adequados, conforme a legislação. Bagagens devem ser acomodadas em compartimentos próprios, evitando riscos em caso de acidentes.

Os motoristas devem respeitar a sinalização, os limites de velocidade e realizar ultrapassagens somente em locais permitidos e com segurança. A PRF alerta que ultrapassagens mal executadas estão entre as principais causas de mortes nas rodovias federais. Em caso de chuva, é fundamental reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e aumentar a distância de segurança entre os veículos.

Em situações de emergência nas rodovias federais, a orientação é acionar a PRF pelo telefone 191.