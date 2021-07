Preso, funcionário público confessa ter filmado mulheres no banheiro

As imagens eram postadas em site de pornografia

Em função da operação Ox in the Bathroom, um funcionário público do interior de Mato Grosso do Sul foi preso em flagrante, na manhã de quarta-feira (21), após confessar ter filmado funcionárias da Sedemat (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo) dentro do banheiro, na sede do órgão de Paraíso das Águas, a aproximadamente 278 quilômetros da Capital.

Com o autor, foram encontrados vídeos e fotos de quatro funcionárias públicas, mulheres com 34, 36, 39 e 45 anos, durante momentos de intimidade. Os arquivos estavam armazenados em notebook e também HD externo, inclusive, eram postados em site de pornografia.

Aos policiais, o suspeito confessou que usava o próprio aparelho celular, escondido dentro de bucha de limpeza, para filmar as mulheres, enquanto elas usavam o banheiro da secretaria. Ele também afirmou que, em seguida, postava as imagens em site de conteúdo pornográfico.

Ainda segundo registro policial, na casa do servidor foi encontrado revólver calibre .380, assim como munições intactas do mesmo calibre e munições carregadas calibre .38. O registro da arma estava vencido.

Operação Ox in the Bathroom

Além da cidade onde o servidor, de 35 anos, foi preso, Chapadão do Sul e Costa Rica foram municípios alvos de mandados na Operação Ox in the Bathroom. Acesse também: Filho testemunha que pai planejou matar a mãe depois de traição

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)