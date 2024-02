Prefeitura tenta adiar cumprimento de próprias regras impostas em contrato, mas juiz embarga

Em mais um capítulo do impasse entre Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande), Consórcio Guaicurus e tarifas de ônibus, juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos decide pelo cumprimento imediato do que foi pedido no contrato firmado em outubro de 2023.

De acordo com o advogado que representa o grupo de transportes coletivos, Paulo Oliveira, o juiz está cobrando que a gestão municipal obedeça o que ela mesma colocou como meta em contrato firmado com o Consórcio.

“A ação que importamos é uma a Obrigação de Fazer, ou seja para obrigar a Prefeitura a cumprir o contrato de concessão proposto pelo próprio município quando da contratação. Sendo que todas as regras do contrato foram estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande”, explica Paulo.

Na decisão, o juiz ainda diz que “hei por bem elevar a multa para 120% daquilo que seria devido ao requerente caso só requeridos tivessem cumprido a decisão inicial, cujo montante há de ser apurado diariamente”, pontuou.

A batalha estava em pedido de recurso, pedido pela Agereg, embargada no último dia 1º. Paulo acredita que esse era o último recurso cabível e, agora, esperam que a Prefeitura faça valer a decisão e evite a multa diária.

Na ação inicial, o grupo que administra o transporte coletivo alegou que o prejuízo mensal chega a R$ 500 mil, que existe a possibilidade de grave e grande prejuízo aos usuários. O contrato em questão deveria ter sido obedecido em25 de outubro de 2023, com aumento de R$ 0,15 centavos na passagem, que passaria a custar R$ 4,80 aos campo-grandenses.

Por Kamila Alcântara

