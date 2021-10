Prefeitura mobiliza equipes para solucionar estragos deixados pelo vendaval

A Prefeitura de Campo Grande informa os canais de atendimento disponíveis para que a população entre em contato sobre quedas de árvores, problemas no trânsito ou faça a solicitação de limpeza de ruas afetadas pela chuva que caiu nesta tarde de sexta-feira (15). As rajadas de vento, acompanhado de grande volume de terra, atingiram velocidade de 94,45 km / h. Além do 199 da Defesa Civil, a população pode ligar para a central do 156.

Com a trégua do vendaval, a Prefeitura colocou equipes em todas as regiões para auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros e, principalmente, para liberar as ruas que tiveram o tráfego interrompido. A tempestade de poeira limitou a visibilidade para 800 metros, o que exigiu o fechamento do Aeroporto Internacional. Houve queda de energia em diversos pontos, interrompendo o funcionamento dos semáforos nas principais avenidas como a Mato Grosso, Afonso Pena e Ernesto Geisel. Equipes da Agetran já estão nos locais.

A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) mobilizou equipes para fazer a limpeza das ruas, com auxílio de caminhões, máquinas e equipamentos.