Prédios municipais terão medidas de economia de luz

A Prefeitura de Campo Grande pretende implementar uma medida para reduzir o consumo de energia em, pelo menos, 10%. O planejamento de economia vai de encontro com o apelo do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que pediu economia de energia e de água devido à crise hídrica.

Para o Estado Online, apesar de confirmar a intenção de economizar na luz, o Município não informou quando a medida deve entrar em vigor. Além do plano de redução imediata, a Prefeitura de Campo Grande planeja economizar R$ 24 milhões por ano a partir do uso da energia sustentável. O valor é a estimativa de economia anual que a Prefeitura pretende fazer com a instalação de placas solares para distribuir energia aos 508 prédios públicos do Executivo Municipal.

Conforme a Prefeitura, “o projeto de instalação de um parque de placas fotovoltaicas de cerca de 20 hectares já está em estudo e “sairá em breve do papel, já que a área para instalação das placas já está reservada”.

A medida segue o planejamento da gestão municipal que anunciou recentemente uma série de projetos para a retomada da economia local e, também, intensificar as ações que promovam maior economia aos cofres públicos, incluindo a redução de despesas operacionais.

O Município destacou ainda que a economia a partir da instalação das placas de energia fotovoltaica natural permitirá transferir o valor para investimentos na automação de processos e digitalização dos serviços públicos.

A iniciativa também vai permitir a Campo Grande atingir mais uma das metas da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), informou a Prefeitura. O ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) está relacionado a Energia limpa e renovável, e propõe aos países membros das Nações Unidas ações propositivas voltadas não apenas à geração e distribuição de energia, mas a geração, distribuição e acesso a energia que seja, desde sua fonte de produção renovável, com impacto ambiental reduzido.

