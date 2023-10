Prefeitura adianta que 13º salário dos servidores está garantido

Pagamento será feito em dezembro para 25,7 mil servidores da ativa

A prefeita Adriane Lopes anunciou ontem (19), que os valores necessários para o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores municipais já estão garantidos e com isso, deve ser realizado, conforme legislação, no mês de dezembro.

“Os servidores terão o 13º salário pago dentro do prazo estabelecido, em dezembro. O recurso já está provisionado”, garantiu a prefeita. Somente na ativa são 25,7 mil servidores.

Conforme a legislação, as parcelas do décimo terceiro salário devem cair até os dias 30 de novembro (1ª parcela) e 20 de dezembro (2ª parcela).

No ano passado, a prefeitura antecipou o pagamento da bonificação. A antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores municipais movimentou a economia em Campo Grande, com aproximadamente R$ 183 milhões a mais circulando.

Ainda ontem (19), e mesmo sem citar o valor do montante que já está provisionado, a chefe do Executivo municipal de Campo Grande lembrou que os salários dos servidores são todos pagos em dia, graças ao equilíbrio financeiro da administração municipal.

“Nosso bem maior é o nosso funcionalismo e a melhor forma de reconhecer é proporcionando uma estabilidade financeira, beneficiando ainda o comércio local, já que os valores pagos no fim de ano contribuirão para o aquecimento das vendas e, consequentemente, com a geração de emprego e renda”, comentou.

Impacto no comércio

Para o comércio, a concentração da parcela do 13° no mês de dezembro representa o período de maior aquecimento das vendas. Tudo isso levando-se em conta a movimentação financeira que é realizada durante as festividades de fim de ano e as compras de presentes para as comemorações deste período.

Além disso, boa parte dos recursos também é destinada para o custeio de dívidas e a quitação de débitos, como o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) que, conforme noticiado nesta semana, pelo jornal O Estado, já está tendo uma procura aumentada. Para 2024, a expectativa é de que o imposto sofra um reajuste de 5%, conforme divulgado pela Prefeitura de Campo Grande.

Historicamente, a chegada do último mês do ano coincide com um avanço médio de 25% nas vendas, sendo seu impacto ainda mais significativo em segmentos como vestuário e calçados (80%), livrarias e papelarias (50%) e lojas de utilidades domésticas (33%).

Governo do Estado

Em 2022, funcionários públicos do Governo de Mato Grosso do Sul tiveram o pagamento do 13º antecipado. Os cerca de 83 mil servidores estaduais de Mato Grosso do Sul, entre ativos e inativos, pelo segundo ano consecutivo, receberam o pagamento em duas parcelas, sendo a metade do 13º salário em julho e dezembro.

Para este ano, ainda não foram divulgadas as informações sobre as formas que o pagamento será realizado, contudo, os recursos por parte do Governo do Estado também estão provisionados.

Por – Thays Schneider

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.