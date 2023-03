Prefeita confirma ter recebido convite do PL, de Bolsonaro

Adriane disse que decisão será tomada junto com o marido, Lidio Lopes

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota) confirmou, ao jornal O Estado, ontem (27), que recebeu convite de filiação pelo PL (Partido Liberal), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela destaca que ainda não há definição de nada e que apenas é uma fase de “namoro”.

Adriane diz que tem analisado os convites e que não há nada definitivo, ainda. “Tenho recebido alguns convites, de vários partidos. Estamos avaliando os convites que estamos recebendo e acredito que nos próximos meses teremos que fazer uma definição, tendo em vista que o meu partido, o Patriota, está se fundindo a outro partido. Mas, por enquanto, ainda é só um namoro e uma especulação. Estou recebendo convites, sim.”

O marido da prefeita, deputado estadual Lídio Lopes, atuou, por vários anos, como presidente regional do Patriota. Adriane Lopes destaca que a decisão de migrar e para qual legenda, será feita pelos dois. “Eu recebi o convite. Ele também. E a gente sempre tem uma definição única, por sermos um casal. E por meio dele eu vim para a política. Possivelmente, o partido que nós definirmos, receberá nós dois.”

Fusão

Por conta dos resultados ruins na eleição passada, o Patriota é um dos partidos que ficou sem o Fundo Partidário em 2023, já que não atingiu a cláusula de barreira, uma regra que exige que as legendas tenham elegido, ao menos, 11 deputados federais distribuídos em nove Estados, ou tenham atingido o mínimo de 2% dos votos válidos, nas eleições gerais de 2022. Para sobreviver, a direção nacional do partido decidiu iniciar negociação de fusão com o PTB, formando o “Mais Brasil”. Em Mato Grosso do Sul, o PTB é dirigido pelo ex-senador Delcídio do Amaral e o processo está em trâmite no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Esse fato não teria agradado vários afiliados do Patriota, inclusive o casal Adriane e Lídio Lopes. Como saída, eles, que são conservadores, devem aderir a um partido com a mesma ideologia. É bem provável que o PL seja escolhido, por ser a legenda atual de Bolsonaro, por ter três deputados na Assembleia Legislativa (Coronel David, Neno Razuk e João Henrique Catan) e dois na Câmara dos Deputados (Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira).

A prefeita também inicia articulações para disputar a reeleição em 2024 e deve fazê-lo compondo com legenda que ofereça um (a) vice, para somar ao projeto.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de MS.

