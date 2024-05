Prazo para entrega da declaração do IRPF termina nesta sexta-feira

Os contribuintes de Mato Grosso do Sul têm até às 22h59 desta sexta-feira (31) para entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Com mais de dois meses para acertar as contas com o Leão, o prazo final se aproxima rapidamente.

Até às 16h30 da quinta-feira (30), 554.030 pessoas no Estado já haviam enviado suas declarações à Receita Federal. No entanto, ainda se espera o envio de 68.970 declarações, com uma expectativa total de 623 mil documentos sendo submetidos.

Os contribuintes que não entregarem a declaração dentro do prazo estarão sujeitos a uma multa por atraso na entrega. A penalidade é de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, calculado na própria declaração, mesmo que o imposto já tenha sido pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo alcançar até 20% do valor total devido. A contagem da multa começa a partir do primeiro dia após a data limite de entrega.

Para evitar a multa e possíveis complicações futuras, os contribuintes que ainda não enviaram suas declarações devem se apressar. É importante revisar todas as informações e documentos necessários para garantir que a declaração esteja completa e correta. Caso haja dúvidas, a Receita Federal oferece suporte através de seus canais oficiais de atendimento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: