Posse de novos 89 delegados garante atenção maior em todos os municípios de MS

Novos 89 delegados de Polícia Civil foram empossados na tarde desta segunda-feira (11), no Auditório Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Com os novos nomes empossados, Mato Grosso do Sul preenche todos os municípios com delegados e, de 223, passa a ter 316 dos cargos preenchidos, do total de 330.

Para o secretário da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) Antônio Carlos Videira, as nomeações fazem parte de uma marco importante para o Estado. “Vamos colocar delegados em todos os municípios, como em Novo Horizonte do sul e Figueirão, onde estão sendo instaladas delegacias.”

“É um dia muito especial para a Polícia Civil de MS, reforçando também os municípios que tem uma população maior como Dourado , Naviraí, Nova Andradina. Não somente isso, ampliando também o atendimento a população, dar serenidade nas investigações, aumentar o atendimento a vitimas, principalmente mulheres que sofrem violência doméstica,” detalha Videira.

“Além de promover uma oxigenação com as remoções, com os novos degelados colocamos novos servidores para atenderem o povo sul-mato-grossense, principalmente na região de fronteira,” comemora .

Além de melhorar a qualidade de vida, a segurança pública agora é um quesito obrigatórios para empresas que pensa em se instalar em Mato Grosso do Sul, segundo o secretário estadual. “MS hoje é uma referência nacional em diversos quesitos e segurança é um deles. O que se faz aqui, não é só reflexo para a nossa população, mas também para outros países.”

De acordo com Videira, na semana passada o Governo de Mato Grosso do Sul autorizou dois grande concursos para novos 500 soldados da Polícia Militar, 30 novos oficiais combatentes da Polícia Militar e 250 vagas para bombeiros militares. Além de 10 para oficiais combatentes do Corpo de Bombeiros, além daqueles que já estão na academia fazendo o curso de formação.

“São mais de 780 novos policiais e bombeiros e iniciaremos o curso de formação de escrivão de polícia que devem ser chamados mais 145 novos escrivães que vão reforçar as delegacias, principalmente as que receberam os novos delegados.”, concluiu.

Durante o evento de posse, o delegado-geral de MS Roberto Gurgel de Oliveira Filho anunciou que é a primeira vez que a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul chegou próximo ao quadro ideal do quantitativo de policiais.

Segundo Roberto, o aumento de profissionais de segurança reflete a uma qualidade na vida da população, com mais policiais fazendo mais investigações, no trabalho contra a corrupção e a criminalidade.

“Todas as cidades do interior estão sendo contempladas, assim como na Capital, nós temos diversas áreas de atuação como crime ambiental, violência contra mulher, tráfico de drogas e tantos outros crimes que abalam a nossa sociedade”, comenta.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf