Porta trava e jovem de 19 anos da à luz em elevador de hospital em Dourados

Uma bebê nasceu ontem (6) dentro do elevador do HU (Hospital Universitário) de Dourados, poucos metros da sala de parto. De forma natural e rápida, a mãe Gisele Estulano, de 19 anos deu à luz a menina Júlia Sófia.

O hospital informou que a jovem chegou a unidade já em fase adiantada do trabalho de parto, com o bebê já “coroando”. O Centro de Parto Normal fica no segundo andar do prédio da maternidade, por isso ela precisou pegar o elevador.

“O elevador, que, até então, estava em perfeito funcionamento, ao chegar no andar travou e não abria a porta”, informou o hospital.

Segundo a assessoria do local, foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros e a manutenção. Júlia Sófia veio ao mundo com a ajuda de enfermeira obstétrica que acompanhava a jovem no elevador.

Apesar do parto ter acontecido as pressas, Júlia veio ao mundo saudável com 3,700 quilos. Mãe e filha seguem em observação e devem receber alta ainda hoje do hospital.