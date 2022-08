População aprova a revitalização da Euler de Azevedo

Investimentos de R$ 17 milhões contribuíram para melhorar a mobilidade de quem passa pela região e tornar o trânsito mais seguro

Por Michelly Perez – Jornal O Estado MS

Campo Grande está prestes a completar 123 anos e para relembrar algumas das conquistas consolidadas pelo município para a população local, O Estado preparou uma série de reportagens especiais que serão divulgadas durante toda esta semana e que começarão nesta terça-feira (9), com a obra emblemática e tão sonhada pelos moradores, a revitalização da Avenida Euler de Azevedo que tornou o local mais seguro, com menos acidentes, dispondo de pavimentação de qualidade aos moradores, comerciantes e a quem trafega por uma das principais vias da cidade.

Os ganhos em termos de mobilidade urbana também foram alguns dos destaques desse empreendimento. Inaugurada há quatro anos pelo Governo do Estado, a duplicação da avenida segue em ótimo estado. “A obra ficou boa, reduziu acidentes, eu sugeriria apenas mais retornos para entrada nos bairros”, afirmou José Oliveira dos Santos, que tem um ponto comercial há mais de 20 anos na região.

Quem também aprovou as mudanças do local foi Larissa Fernandes, que elogiou o asfalto e a nova estrutura da avenida. “Passo por aqui todos os dias para buscar minha filha na escola, não tenho do que reclamar. Ficou muito boa e nunca mais vi acidente na avenida, o trânsito ficou bem seguro.” Mesma avaliação de Wilson Sodré, que mora na região desde a década de 90. “Notamos que o asfalto continua de qualidade e o trânsito está melhor do que antes.”

Para a funcionária Viviane Fontoura, que trabalha em frente da Euler de Azevedo, a revitalização só trouxe benefícios a moradores e comércio local. “Reduziu acidentes, a sinalização ficou excelente, também deu uma nova visão para avenida. Antes já presenciamos muitas tragédias no passado”, contou ela, que está no local há 17 anos.

A vendedora Brenda Barreto também elogiou a obra estadual. “O asfalto está muito bom, seguro para quem trafega de carro e aos pedestres. A sinalização bem-feita. Antes o pessoal atravessava de qualquer lugar, por isso tinha muitos acidentes. O movimento na loja também está ótimo.”

Ângela Cordeiro, dona de uma loja de artefatos rurais na Euler de Azevedo, avalia a obra como positiva para a região. “Estou aqui há três anos, já chegamos depois da obra concluída e nossa avaliação é de que ficou muito boa, com trânsito seguro e bem movimentado. As vendas aqui também estão satisfatórias.”

Recursos

Com investimento de R$ 17,5 milhões, a revitalização da Euler de Azevedo contou com a duplicação da avenida, recapeamento de asfalto, instalação da barreira de contenção de concreto New Jersey, assim como cinco semáforos, faixas de pedestres e duas passarelas elevadas (traffic calming).

Obra tão esperada pela população, as intervenções ocorreram no trecho que vai entre o quartel do 20º Regimento de Cavalaria Blindada até o campus da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Um dos grandes objetivos do projeto foi o de dar mais mobilidade ao trânsito e reduzir os acidentes.

