Policial Militar morre ao colidir veículo contra carreta em rodovia de MS

Policial Militar identificado como Abner Henrique Caetano Carneiro, de 25 anos, morreu na manhã deste domingo (27), após o veículo que dirigia colidir contra uma carreta na BR-267 em Bataguassu, interior de MS.

Abner Henrique seguia em uma Saveiro, com placas de Nova Andradina, em direção a Presidente Epitácio, São Paulo, quando por motivos desconhecidos acabou colidindo violentamente na traseira de uma carreta que seguia na mesma direção.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, o policial havia entrado na corporação recentemente após se formar como soldado e ser lotado na 7ª CIA em Bataguassu.

Com o impacto do acidente, a vítima ficou presa nas ferragens, segundo os policiais ele seguia em alta velocidade no momento do acidente.