PMs que foram designados no início do 1º mandato de Azambuja cobram que promessa seja cumprida

No início do primeiro mandato do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), policiais militares que estavam na reserva foram designados para voltar a trabalhar, com a justificativa de que havia grade falta de policiais ativos no Estado. O governo teve o apoio do Comando da época.

O policial que voltasse a trabalhar no período de 3 anos, seria promovido e receberia um acréscimo salarial, porém o prazo se arrastou para 5 anos, e no dia 16 de dezembro de 2021, saiu em diário oficial a Lei Complementar nº 289, que altera a Lei nº 053. O complemento da lei não atende a todos que voltaram a trabalhar na espera de que a promessa do governador tucano fosse cumprida.

“Fizemos uma proposta e informei o Comandante da PM (Polícia Militar) a quem também pedi autorização para ir até o governador levar uma proposta para resolver o impasse, porém, mesmo autorizado, não consegui acesso ao gabinete. Conversas de corredores dizem que o Azambuja não recebe o povo, mesmo com hora marcada”, disse Valdecir Gonçalves da Cruz, policial que está na luta para que a promessa seja cumprida.

“Nós aceitamos trabalhar e somos pessoas de bem, só queremos ser ouvidos. Corremos risco de vida para cuidar do povo sul-mato-grossense, mas não olham para a gente. PM que aceitou fazer parte do corpo voluntário de Militares da Reserva Remunerada, aceitou porque precisa”, completou o policial.

Gonçalves explica ainda, que querem a alteração de pontos específicos, como o Art. 7º, § 1º-A, inciso I, alínea “b”, Art. 7º, § 1º-A,, inciso II, alíena “b”, que acrescenta requisito de tempo mínimo de serviço, antes inexistente, ou ainda como o parágrafo único do artigo 7º-A, que condiciona as promoções à disponibilidade.

O tempo de serviço mencionado pelo praça Valdecir é de no mínimo 30 anos de tempo de serviço e 20 anos de tempo de efetivo serviço para o militar estadual designado até 31 de dezembro de 2021, enquanto que para os convocados ou designados a partir de 1 de janeiro de 2022, o tempo mínimo é de 35 anos de tempo de serviço e 25 anos de tempo de efetivo serviço.

O outro ponto questionado trata da previsão de lei própria para regulamentar as promoções, limitados a 15% das vagas fixadas.

Valdecir disse ainda que ele tem conhecimento de mais de 30 policiais insatisfeitos com a alteração na Lei e que pede para que o governador cumpra o prometido.