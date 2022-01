Polícia faz cerco no Jardim Batistão à procura do suspeito de feminicídio na Capital

Na região do bairro Jardim Batistão, a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) busca cumprir um mandado de prisão na tarde desta segunda-feira (31), contra o principal suspeito de ter matado Francielli Guimarães Alcântara, 36, na última semana em Campo Grande.

Segundo a delegada titular da DEAM, Sueili Araújo, o suspeito está armado e estava pulando muros de residências para fugir das autoridades. Duas viaturas da Polícia Civil, dois carros da Polícia Militar e uma do Batalhão de Choque se mobilizaram no cruzamento entre as ruas Lagoa nova e a Lagoa Bonita em busca do marido da vítima.

Feminicídio

Francielli foi encontrada morta na casa em que vivia com o marido, 46, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi torturada e agredida até a morte, o que deixa como principal suspeito do crime o esposo. Ele está foragido.

(Com informações Willian Leite)