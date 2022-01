Rihanna está grávida de seu 1º filho com o rapper A$AP Rocky

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora e empresária Rihanna, 33, está grávida de seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, 33. A informação foi revelada pela revista norte-americana People nesta segunda-feira (31), e também contou com fotos do barrigão da artista.

O casal fez uma sessão de fotos com o fotógrafo Miles Diggs, que utiliza o nome Digzzy, que compartilhou o resultado de uma das fotos em seu perfil oficial do Instagram. “Ela está!”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários fãs e internautas comemoraram o anúncio. “Maior notícia de 2022”, escreveu um. “Imagine o bebê dela!”, disse outra. “Estou literalmente chorando”, revelou uma terceira. “Estou gritando, chorando e vomitando”, brincou ainda o perfil oficial da MTV.

Em dezembro de 2021, a cantora havia desmentido boatos de que estaria grávida do rapper A$AP Rocky, em conversa com uma fã. Segundo o site internacional MTO News, duas fontes diferentes de Barbados teriam confirmado a notícia.

Uma internauta enviou uma mensagem para a cantora, perguntando se ela poderia comparecer ao seu chá-de-bebê. “Para! Você não veio nos 10 primeiros chás-de-bebê! Vocês me engravidam todo ano, caramba!”, escreveu a artista em resposta à fã.

Rihanna e A$AP começaram o namoro em janeiro de 2020, segundo o jornal britânico The Sun. Os dois haviam sido vistos em Nova York e, segundo uma fonte ouvida pelo tabloide, teriam ficado juntos em um hotel na cidade americana.

“Mas Rihanna está relutante em colocar um rótulo no relacionamento, pois é logo após Hassan. Eles estão realmente gostando da companhia um do outro e levando as coisas de forma leve, pois ainda é cedo”, disse a fonte ao jornal.

“É realmente casual entre eles, e ela não está pensando se há um futuro com Rocky. Ela é uma garota recém-solteira se divertindo”, completou a fonte. Rihanna foi fotografada sorrindo ao lado do artista no evento Yams Day Benefit. Uma fonte disse na época: “Suas vidas eram muito diferentes e era difícil manter um relacionamento”.