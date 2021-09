Polícia faz buscas por homem que tentou matar namorada e criança de um ano

Após 15 dias da tentativa de feminicídio que chocou moradores do bairro Dom Antônio em Campo Grande, na qual um homem identificado como Paulo Pedro de Barros, 32 anos tentou matar a namorada com golpes de faca nos olhos e nas costas, além da filha dela de um ano de idade, a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), informou que continuam as buscas pelo foragido.

Segundo a delegacia, foi deferido judicialmente o pedido de prisão preventiva feito pela delegada responsável pelo caso, e divulgou na tarde desta sexta-feira (10), as fotos de Paulo Pedro para que a população ajude caso ele seja visto pelas ruas ou em qualquer ponto da cidade, do interior ou em qualquer região do Brasil.

Com informações de Itamar Buzzatta