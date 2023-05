Polícia Civil já estuda a abertura de uma segunda unidade da DEAM

Mais de 2,3 mil ocorrências de violência doméstica já foram registradas em Campo Grande neste ano

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul estuda a implantação de uma segunda Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) em Campo Grande. O projeto faz parte do planejamento de ampliação do atendimento e acolhimento a mulheres vítimas de violência, no Estado. Segundo o delegado-geral, Roberto Gurgel, a segunda unidade já está prevista na legislação da PCMS.

“Agora, estamos no processo de implantação, análise de imóvel, análise material (mobiliário, viatura, computador), análise humana (efetivo). Mas esta fase de implementação não depende só da gente, da Polícia Civil, por exemplo, a locação de um imóvel, mas é um compromisso e um desejo da nossa gestão de abrir a segunda Deam”, garantiu.

Ainda conforme Gurgel, a Capital está crescendo e ter uma outra opção para denúncia pode estimular ainda mais as mulheres vítimas. “Uma outra alternativa de acesso em Campo Grande, tendo em vista que a nossa cidade é grande, chegando a quase um milhão de habitantes, extremamente espalhada. Então, se a gente conseguir ir pontuando outros locais, as mulheres também podem se estimular a ir a esses locais, para realizar a denúncia”, reforçou.

Atualmente, para atendimento das mulheres, o Estado conta com a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que atua 24 horas por dia, na Casa da Mulher Brasileira, na Capital, 12 DAMs (Delegacias de Atendimento à Mulher), que são preparadas para atender mulheres, crianças e adolescentes vítimas, com atendimento em horário comercial e 29 salas lilases, que realizam um atendimento humanizado às mulheres em situação de violência.

Inclusive, também faz parte do planejamento de ampliação do atendimento e acolhimento a mulheres da Polícia Civil o aumento do número de salas lilases. Conforme o delegado-geral, o projeto é que todos os 79 municípios tenham uma sala lilás. “Ao menos uma, para que a mulher possa ser direcionada e acolhida”, acrescentou.

Violência doméstica

De acordo com dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), mais de 2,3 mil ocorrências de violência doméstica já foram registradas em Campo Grande neste ano, de 1º de janeiro até a última quarta-feira (3). Ao todo, em Mato Grosso do Sul, o número de ocorrências por violência doméstica já ultrapassou os 6,6 mil, uma média mensal de 1,6 mil ocorrências. No ano passado, ainda conforme dados da secretaria, foram mais de 19,7 mil casos de violência doméstica registrados junto aos órgãos de segurança.

