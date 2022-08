Podemos oficializa vice de Rose Modesto

Ontem (5), prazo final para o anúncio oficial dos candidatos que concorrerão ao pleito de 2022, durante a convenção do Podemos, Rose Modesto (União Brasil) e Alberto Schlatter (Podemos) são homologados candidatos a governador e vice na chapa que tem cerca de 60 candidatos a deputados estaduais e federais e declaram que farão o melhor para o Estado.

Os candidatos ao comando do governo e vice foram aclamados na manhã desta sexta-feira (5) durante convenção realizada na sede do Rádio Clube Cidade, em Campo Grande. ” Nós (Alberto e Rose) não somos perfeitos e não temos pretensão de ser, pois só Deus é, mas aqui está uma mulher e um homem que estão dispostos a fazer o melhor por Mato Grosso do Sul. Nós vamos cuidar do estado e priorizar a população. MS será bom para todos e não só para alguns”, explica Rose Modesto.

A candidata ao Governo do Estado explicou que Alberto Schlatter é um homem íntegro, com princípios e valores cristãos. Ela comenta que Schlatter tem o mesmo sonho que ela que é de cuidar de Mato Grosso do Sul e vão ajudá-la a transformar o Estado em uma potência não só no Agronegócio, mas também na Educação, geração de emprego e renda e principalmente no social. “Ele é uma pessoa que tem muita experiência de vida, que fez muito pelo agro, carro forte do Estado. Além disso, ele é um homem cristão com princípios e valores.”, ressalta a pré-candidata ao governo.