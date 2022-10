Plantas também são aliadas no combate a mosquitos e pernilongos

Confira quais espécies são fáceis de cultivar em casa para escapar das picadas

Da citronela ao boldo, existem algumas plantas que podem ser boas aliadas na hora de espantar pernilongos e mosquitos, incluindo os da dengue, zika e chikungunya. Principalmente com a proximidade do verão, no dia 21 de dezembro, as plantas cultivadas em casa são uma alternativa natural em contraposição aos repelentes industrializados que podem causar alergias, intoxicações e que ainda acabam com os predadores dos mosquitos.

A bióloga e professora Priscila Bogado, 39, explica que as plantas que possuem um aroma forte e cultivadas em pequenos espaços geralmente repelem a presença de mosquitos. “A citronela, a alfazema mais conhecida como lavanda, o alecrim são algumas dessas plantas que possuem um cheiro um pouco mais concentrado e que exala facilmente no ambiente. Esses cheiros não são muito agradáveis aos mosquitos e por isso são consideradas plantas repelentes”, apontou.

Cabe destacar que, apesar de ajudar a inibir a presença de mosquitos, ainda assim pode ser necessário o uso tópico de repelentes na pele e de outras medidas para evitar os pernilongos.

“As plantas não são totalmente eficazes. O repelente na pele é fácil de manusear, cobre toda a sua pele, evita picadas, enquanto a planta exala o cheiro que repele no ambiente onde está, por exemplo, você pode ir para outro cômodo da casa onde o cheiro está menos concentrado e ter mosquitos”, explicou a bióloga que, por fim, recomendou o uso de repelente na pele e não os industrializados para ambientes.

O jornal O Estado também conversou com o entomologista Antonio Pancracio de Souza, 47, professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que se dedica há mais de 15 anos aos estudos do Aedes aegypti.

“É importante entendermos a relação inseto-planta; no caso do Aedes, por exemplo, a planta coroa-de-cristo produz néctar que é facilmente acessado pelo Aedes. As fêmeas vivem mais tempo se alimentando de sangue e plantas do que somente de sangue. As plantas são vitais para a manutenção dos machos, já que é a única fonte alimentar deles. Não é recomendável o uso de plantas para o controle do Aedes. Os repelentes comerciais são mais efetivos porque têm quantidades de compostos ativos controlados”, ponderou o professor Pancracio.

Além disso, o entomologista reforçou que o melhor modo de combater o mosquito da dengue é acabar com seu criadouro.

“A repelência é temporária. Como esses insetos vivem muito próximos de nós, dentro de nossas casas, o importante mesmo é descobrir onde as fêmeas estão depositando seus ovos e eliminar esses criadouros”, assegurou.

Em Campo Grande, a aposentada Rosângela da Silva, 63, aderiu ao uso de plantas como repelentes naturais e aprova a eficácia do método. “A que eu mais gosto é a citronela. Ainda há pouco tirei algumas folhas e ponho assim mesmo ou já seca dentro de casa. Eu também costumo colocar no álcool e fica ótimo. O líquido chega a ficar bem verde e passo na casa. O cheiro chega vai longe. Sinto que os mosquitos vão embora, então é muito difícil eu usar repelente industrializado, prefiro os naturais. A lavanda também é boa, porém eu plantei algumas vezes e morreu”, contou.

Confira abaixo uma seleção de sete ervas que podem ajudar a afastar mosquitos de forma natural.

1. Citronela

Tradicionalmente utilizada na produção de repelentes por meio de seu óleo essencial, sendo bastante eficaz contra pernilongos. Também possui outras propriedades homeopáticas e calmantes.

2. Lavanda

Uma planta bastante utilizada na indústria farmacêutica, pode funcionar como um espanta-mosquitos. O aroma das folhas e das flores também contribui para uma casa perfumada.

3. Manjericão

Uma ótima opção para quem possui pouco espaço, mora em apartamento ou pretende cultivar plantas dentro de casa. O manjericão pode ser cultivado em um pequeno vaso e seu cheiro intenso pode espantar os mosquitos. Além disso, pode ser usado como tempero culinário.

4. Alecrim

Também usado como tempero alimentício, o alecrim representa uma solução contra pernilongos, mosquitos e traças. Sendo que seus pedacinhos podem ser espalhados em pontos estratégicos da casa, como armários, guarda-roupas e embaixo da cama e do sofá.

5. Boldo

Mais conhecido no combate a dores estomacais. O boldo tem um forte odor que apresenta eficácia contra mosquitos. É importante cultivar a muda de boldo em um espaço com bastante calor e luz diária.

6. Hortelã

Versátil, a hortelã pode ser usada na gastronomia, em chás e bebidas. Além da facilidade de ser cultivada em pequenos vasos e espaços, a hortelã afasta possíveis insetos como mosquitos e formigas.

7. Arruda

Apesar de a planta funcionar como repelente natural de insetos, a arruda é toxica para pets (animais de estimação) e por isso deve ser cultivada com cuidado e de preferência em lugares altos de difícil acesso.

