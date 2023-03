Pistoleiro do PCC morre durante troca de tiros com PM

Thiago Felipe Peralta Alecrim, 27 anos, foi morto durante confronto com agentes do Batalhão de Choque, na madrugada desta quinta-feira (2). O homem era pistoleiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), conhecido como “Pé de Sapo”, e pode ser o autor de sete mortes ocorridas em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta da 00h, a PM (Polícia Militar) recebeu uma denúncia, por meio do canal 181, que informava o paradeiro de um indivíduo procurado pela justiça e que possuía armas de fogo. Também foi informado que o foragido queria “vingar” morte de um comparsa que foi alvejado durante um confronto com a polícia.

A partir disso, uma equipe do Batalhão de Choque da PM se deslocou ao endereço indicado, um conjunto residencial na Vila Albuquerque. Assim que a PM chegou ao local e se identificou, o homem imediatamente efetuou disparos de arma de fogo contra a porta onde os agentes se encontravam.

A equipe se protegeu com escudo balístico, rompeu o obstáculo da porta e determinou a rendição do autor, que no entanto, continuou a atirar contra os policiais. Em resposta, um agente da PM efetuou um disparo no tórax do atirador e, em sequência, o desarmou. Thiago portava um revólver calibre .38 e um simulacro de fuzil.

Ele foi socorrido pela própria equipe e encaminhado a UPA do Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Outros crimes

De acordo com a PM, Thiago Felipe Peralta Alecrim tem diversas passagens pelos crimes de porte de arma, roubo, homicídio, tráfico de drogas, além de violência doméstica – uma vez que agrediu e lesionou a própria companheira ainda neste ano.

Ele também é suspeito de matar a tiros Matheus Timóteo Fernandes, de 17 anos. Na ocasião, Matheus estava na rua Paraisópolis, no Bairro Santo Eugêncio, quando o pistoleiro deu disparos contra a vítima.

