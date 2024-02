PF cumpre mandado no Tribunal de Justiça de MS e desembargador é investigado

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) é alvo de operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (8). Conforme reportagem do portal Investiga MS, o desembargador Divoncir Shreiner Maran é um dos investigados.

Não é a primeira vez que Maran está na mira de uma investigação. Ele já foi alvo do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), por conceder prisão domiciliar, em abril de 2020, para o narcotraficante Gerson Palermo, que quebrou a tornozeleira eletrônica e fugiu apenas oito horas depois da concessão do benefício. Conhecido como ‘Pigmeu’, Palermo foi sentenciado a 126 anos de prisão.

O relator do processo, Luís Felipe Salomão, disse que o comportamento do desembargador ao conceder a liminar, deveria ser apurado pelo CNJ, por ser “um fato grava, que merece ser investigado”.

Gerson Palermo estava preso em regime fechado desde 2017 em Mato Grosso do Sul, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Entretanto, ele já havia sido condenado pelo sequestro do Boeing.727/200, da Vasp, em agosto de 2000.

O sequestro da aeronave ocorreu 20 minutos após a decolagem, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, com destino à Curitiba. Juntamente com uma quadrilha, eles obrigaram a tripulação a abrir o compartimento de carga e roubaram nove malotes do Banco do Brasil, contendo R$ 5,5 milhões.

O TJMS ainda não se manifestou sobre a operação. Além de Campo Grande, os mandados de busca e apreensão são realizados no município de Bonito, conforme nota da Polícia Federal. A investigação determina que Divoncir está com acesso proibido às dependências do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em qualquer das sedes. Comunicação com funcionários e utilização de seus serviços, seja diretamente ou por terceiros, também está proibida, sob pena de prisão preventiva.

“Os crimes investigados são de corrupção passiva e lavagem de capitais, além de outros que possam restar evidenciados ao longo da apuração. As investigações seguem em segredo de justiça no âmbito do STJ”, finaliza a nota

