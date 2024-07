Pesquisa Quaest: Rose Modesto lidera intenções de voto para prefeitura de Campo Grande

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (30) pela Quaest, com as intenções de voto para a Prefeitura de Campo Grande, aponta Rose Modesto (União Brasil) na liderança com 34%. Beto Pereira (PSDB) e Adriane Lopes (PP) estão tecnicamente empatados com 15% cada. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de julho e entrevistou 804 pessoas de 16 anos ou mais, na capital. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MS-00184/2024 e foi encomendada pela Genial Investimentos.

Cenário estimulado (com todos os candidatos)

No cenário em que todos os candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados foram os seguintes:

– Rose Modesto (União Brasil): 34%

– Beto Pereira (PSDB): 15%

– Adriane Lopes (PP): 15%

– Camila Jara (PT): 6%

– André Luis Soares (PRD): 2%

– Ubirajara Martins (DC): 1%

– Beto Figueiró (NOVO): 1%

– Luso Queiroz (PSOL): 0%

– Indecisos: 16%

– Branco, nulo ou não vai votar: 10%

Cenário sem os candidatos com menor intenção de voto

Em um cenário sem André Luis Soares, Ubirajara Martins, Beto Figueiró e Luso Queiroz, que pontuaram entre 2% e 0%, as intenções de voto foram:

– Rose Modesto (União Brasil): 37%

– Adriane Lopes (PP): 17%

– Beto Pereira (PSDB): 16%

– Camila Jara (PT): 7%

– Indecisos: 14%

– Branco, nulo ou não vai votar: 9%

Segundo turno

A pesquisa também simulou possíveis cenários de segundo turno.

Rose Modesto X Beto Pereira:

– Rose Modesto: 51%

– Beto Pereira: 25%

– Branco, nulo ou não vai votar: 16%

– Indecisos: 8%

Rose Modesto X Adriane Lopes:

– Rose Modesto: 51%

– Adriane Lopes: 26%

– Branco, nulo ou não vai votar: 16%

– Indecisos: 7%

Beto Pereira X Adriane Lopes:

– Beto Pereira: 34%

– Adriane Lopes: 33%

– Branco, nulo ou não vai votar: 22%

– Indecisos: 11%

A margem de erro para todos os cenários é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: