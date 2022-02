Pesquisa aponta queda nos preços das carnes bovina e de frango na Capital

Apesar dos registros recentes de alta nos preços da proteína animal no país, as carnes bovina e de frango apontaram queda nos valores observados nos supermercados da Capital. De acordo com a pesquisa realizada semanalmente pelo jornal O Estado, o recuo chegou a atingir 30% em apenas um mês.

De encontro com a elevação dos preços apurados e analisados pelo mercado de carnes, o corte bovino teve redução maior que a da proteína de frango. Em diversos cenários, como o semanal, mensal e

anual, o produto marcou tendência de retração na maioria dos estabelecimentos visitados pela reportagem em Campo Grande.

No mês passado, o quilo do coxão mole valia R$ 38,90 no Atacadão. Agora, é possível comprar o item no mesmo lugar por R$ 26,90, o que representa um recuo de 30,8% em apenas um mês.

No recorte semanal, os percentuais também tiveram destaque. Os preços da carne bovina caíram na maior parte dos supermercados computados pela pesquisa. Há sete dias, um quilo do corte custava R$ 47,90 na rede Fort Atacadista. Nesta semana, o valor foi ajustado para R$ 35,90, uma redução de 25,1%.

Já no supermercado Nunes, o custo anterior era de R$ 39,95, mas caiu para R$ 34,89, cifra correspondente a uma variação de-12,7%. No comparativo de 12 meses, a carne vermelha também ficou mais barata. Antes, era adquirida por R$ 30,90 no Atacadão, um valor 12,9% maior que o registrado agora. No Pires, o item não podia ser levado por menos de R$ 37,90 há um ano. Nesta semana, está custando R$ 34,98, diminuição de 7,7%.

Ainda segundo dados disponibilizados no último boletim do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), para os preços do frango, os valores da proteína apontam para uma linha em queda.

Discrepância entre lojas

Para não ser afetado pelos altos preços praticados na cidade, é importante que o consumidor verifique previamente os valores do produto em alguns estabelecimentos. O levantamento feito pela reportagem mostra que o quilo do frango em Campo Grande pode apresentar uma diferença de custo de até 75,8%, entre o supermercado com o item mais barato e a loja com o maior valor.

Carne de aves

Acompanhando o mesmo ritmo observado nos preços do coxão mole, os custos dos cortes de frango recuaram nas três comparações pontuadas. Em sete dias, o valor do alimento saiu de R$ 9,99 e foi para R$ 7,69 na rede Fort. No Atacadão também foi registrada retração, de 12,1%.

Na semana passada, o quilo do frango no atacadista valia R$ 7,95, e agora, R$ 6,99. No ano, o recuo foi de 12,5% no Atacadão. No mesmo período de 2021, o quilo da ave valia R$ 7,99 na rede.

(Texto: Felipe Ribeiro)