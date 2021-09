“Patriotismo só faz sentido se a gente tiver do lado do povo”, avalia vereadora Camila Jara

“Patriotismo só faz sentido se a gente tiver do lado do povo”, avalia a vereadora Camila Jara que participa da manifestação nesta tarde de 7 de setembro. Ela explica que o Grito dos Excluídos existe a mais de 27 anos na mesma data como maneira da população marginalizada do Brasil expressa suas pautas e bandeiras.

“Seria incoerente não estar aqui hoje onde temos mais de 19 milhões de pessoas passando fome na nossa nação, mais de 14 milhões de desempregados e outras tantas que vivem em insegurança alimentar. É um absurdo não se manifestar quando a gasolina está quase a 7 reais, o gás quase 100 reais e a população mais pobre sendo punida e esquecida pelo Governo Federal”, desabafou.

Para a vereadora, estar no 27º Grito dos Excluídos, é lutar para que todos tenham igualdade de oportunidade de crescer na vida e lutar pelo Brasil é lutar pelo povo brasileiro. Camila enumera as pautas de reivindicação do povo.

“São muitas. Vai desde água, energia até as pessoas não terem mesmo condições de comprar seu próprio alimento. Chegam incontáveis pedidos para gente: de cesta básica, de emprego, são inúmeros os pedidos de tanta gente totalmente desamparada!”, analisa e finaliza dizendo que o Governo está aí para representar a todos não só os que o elegeu e deve cumprir a Constituição de cuidar dos menos favorecidos.

ASSISTA AQUI A ENTREVISTA COMPLETA NA NOSSA LIVE.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)