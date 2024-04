Passagem de frente fria deve derrubar temperaturas para 13ºC a 16ºC em MS

O destaque para a semana no estado de MS é a ocorrência de chuvas significativas, com acumulados acima de 50 mm/24h devido ao avanço de uma frente fria. E, posteriormente, após a passagem da frente fria, observa-se declínio nas temperaturas, com valores entre 13-16°C, com destaque na região sul do estado.

A previsão para a semana, entre segunda (15) e terça-feira (16), indica tempo instável, principalmente nas regiões central, sul, sudeste e oeste do estado. Ressalta-se a atenção para estas regiões que já vem ocorrendo chuvas nos últimos dias.

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a formação de um ciclone extratropical sobre a Argentina irá favorecer a formação de uma frente fria que favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul que impulsiona o ar frio para o estado.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 23°C e máximas entre 27-29°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Já a previsão, entre quarta (17) e quinta-feira (18), é indicado tempo com sol e variação de nebulosidade, principalmente na região sul do estado. Nas demais regiões do estado, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades, principalmente na quarta-feira.

Com o avanço da massa de ar fria, estão previstas temperaturas mínimas entre 13-17°C e máximas entre 25-29°C para as regiões sul e sudeste. Pontualmente, podem ocorrer temperaturas abaixo dos 13°C, com destaque na região sul do estado.

Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 19-23°C e máximas entre 27-31°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 22-24°C e máximas de até 30-32°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 17-22°C e máximas entre 27-29°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.