Passageira morre após ônibus com 28 pessoas tombar em rodovia

Ônibus da Viação Andorinha, tombou, na madrugada de hoje (12), na BR-163, próximo a São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. Uma mulher morreu e 28 passageiros ficaram gravemente feridos.

Segundo informações do Edição MS, o acidente ocorreu no km 627, região conhecida como ”Areado’. Conforme apurado pelo site, a vítima fatal foi Esmeralda Brites Marques, nascida em Guiratinga (MT). De acordo com informações preliminares, a passageira não estaria com o cinto de segurança. Ainda conforme o site, alguns dos passageiros tiveram membros amputados. Todos os feridos foram socorridos pela CCRMSVias, empresa que administra a rodovia.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros.

Acidente

Conforme divulgado pelo site Edição MS, o motorista do ônibus seguia sentido São Gabriel-Campo Grande, quando confundiu a rotatória de entrada da cidade. Ele perdeu o controle do ônibus e tombou às margens da pista.

Segundo informações da assessoria da Viação Andorinha S.A, no momento do acidente o motorista tinha visão totalmente comprometida por conta da forte neblina. A empresa está em contato com os feridos para prestar todo suporte e também com a Polícia Civil para ajudar nas investigações sobre as causas do acidente.

