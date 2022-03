Páscoa deve movimentar R$ 37,2 milhões a menos na economia de MS

[Por Bela Reina – Jornal O Estado MS]

Queda pode estar relacionada ao ovo de chocolate mais caro

A alta no preço dos ovos de chocolate deve movimentar R$ 37,2 milhões a menos na economia de Mato Grosso do Sul, durante a Páscoa, celebrada em 17 de abril. Enquanto no ano passado o montante estimado foi de R$ 255,9 milhões, neste ano a previsão é de R$ 218,6 milhões. Diferença de 14,57%. Os dados constam na pesquisa do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS) e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), divulgados na terça-feira (22).

“Para esse ano, percebemos uma intenção de queda de movimentação financeira das intenções de consumo da Páscoa, então é importante que o empresário esteja atento na hora de fazer suas decisões de compra e se prepare para a data com cautela, para que seja um momento de lucros e não de prejuízos”, alertou a analista técnica do Sebrae MS, Vanessa Schmidt.

Improviso

Prova de que o aumento no produto afetou a data, é que os consumidores já estão optando por trocar os ovos por caixas de bombons, por exemplo. Esse é o caso do analista de sistemas, Joel Guimarães, de 36 anos. “Realmente o ovo está muito caro. Esse ano decidi mudar e dar caixa de bombom e barra de chocolate para minha família. Sai muito mais em conta, é um ato simbólico e dá muito mais economia”, destacou.

De acordo com a pesquisa, a caixa de bombom é o segundo produto mais procurado por consumidores que comprarão doces nesta data, com 18% de procura. O primeiro é o ovo da Páscoa, com 53%.

Preços

Os preços dos ovos de chocolate este ano aumentaram quase 50%, conforme pesquisa feita pela equipe de reportagem do jornal O Estado.

No Fort Atacadista, os ovos de Kit Kat (332 gramas) e Alpino (185 gramas), da marca Nestlé, tinham o preço de R$ 35,90, no ano passado, e, em 2022, estão valendo R$ 53,49, apresentando uma diferença de 49% pelo mesmo item.

Já no supermercado Assaí, o ovo Lacta ao leite (170 gramas) e o Laka (175 gramas), custavam R$ 29,90 em 2021 e passaram a custar R$ 32,99, neste ano. A diferença foi de 10,33%.

No mesmo local, os ovos de Sonho de Valsa (277 gramas) e Diamante Negro (176 gramas) encareceram 3,42%. O preço cobrado pelo produto era R$ 31,90, um ano depois o preço é de R$ 32,99 pela unidade.

Intenções

Diferente do Estado, Campo Grande apresentou resultados positivos para a data neste ano. Em 2021, a Páscoa movimentou R$ 53,9 milhões na economia local e agora, o montante passou para R$ 55,1 milhões. Diferença de 3,42%.

Do total estimado para o Estado, 54,90% da população planeja presentear alguém, significando R$ 101,14 milhões. Se comparado ao ano passado, o valor fica 39% menor.

O preço médio dos presentes é R$ 125,85, de acordo com as informações do IPF-MS. Entre os consumidores que têm a intenção de dar presentes, 51,3% planejam presentear filhos, 23,42% cônjuges e 21,06% afilhados e sobrinhos.

Outros 43,20% querem comemorar, movimentando R$177,51 milhões, 26% menor que em 2021. Dentre os que vão festejar, o gasto médio será de R$ 183,12. 78% das festas serão reuniões entre familiares e amigos, que também planejam preparar a própria refeição.