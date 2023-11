Pais comemoram retorno das aulas na REME

O retorno escolar nesta quarta-feira (2), na Rede Educacional Municipal trouxe alívio para os pais que comemoraram o retorno dos estudos.

A volta às aulas vale para todos os 109 mil alunos da capital, das 206 unidades escolares, incluindo Emeis, de educação infantil.

Os pais retomaram a rotina do levar e buscar e pai comenta a importância do fim do recesso. “Este retorno é importante porque retoma o compromisso da criança com os estudos e voltamos a rotina do levar e buscar. Estou muito satisfeito com o ensino da Rede Municipal, porque minha filha estudou em escola particular que quando chegou no final do ano vieram dizer que a menina estava com dificuldades, aqui precisamos procurar a direção, porém somos muito bem atendidos e minha filha está aprendendo bastante” comentou o pai Rodrigo Luiz Lima.

As escolas receberam as crianças com um breve lembrete da importância do compromisso dos alunos com o estudo neste segundo semestre. Na escola Prof Arassuay a diretora recebeu os alunos e pediu o compromisso e esforço para que os alunos não faltem e mantenham a disciplina como cuidado com os materiais escolares nestes meses restantes.

