Pai e filha morrem e duas crianças ficam feridas em acidente na BR-262

O carro das vítimas é de São Bento do Sul (SC)

Hector Fagundes, 50, e sua filha de 22 anos, morreram em grave acidente envolvendo um veículo Volkswagen Tiguan e uma carreta, na manhã desta quinta-feira (28), na BR-262, perto da base da Polícia Militar Ambiental em Miranda, a aproximadamente 194 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Civil informou que no banco de trás do carro havia uma criança de 7 anos e um bebê de 1 ano e 8 meses. A esposa de Hector, de 43 anos, também era passageira do carro. Ela foi socorrida em estado grave e transportada para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo O Pantaneiro, as vítimas morreram na hora, após a jovem desrespeitar a sinalização de pare em um trecho da rodovia e ter o carro atingido por uma carreta. Com o impacto, o carro invadiu a pista contraria e bateu no guard-rail.

