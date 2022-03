Oportunidade: MS segue com inscrições abertas para concursos que ofertam 750 vagas

Mato Grosso do Sul está com dois concursos com inscrições abertas para preenchimento de 750 vagas. O maior salário é para Auditor do Estado, do quadro de pessoal da Controladoria-Geral do Estado com remuneração de R$ 11.330.

Para esse cargo são 28 vagas e a inscrição custa R$ 175,12. O Edital prevê a reserva de 20% das vagas para cotistas negros, 3% índio e 5% aos candidatos na condição de pessoa com deficiência.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pela Internet no período compreendido entre às 8 horas do dia 25 de fevereiro às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de março de 2022, no site www.institutoaocp.org.br.

As etapas do certame são prova objetiva, discursiva, exame de saúde, prova de título e investigação social. A prova objetiva será no dia 3 de abril.

Os editais estão disponíveis no site do Instituto AOCP, no endereço www.institutoaocp.org.br, e no Diário Oficial Eletrônico, em www.imprensaoficial.ms.gov.br.

Os aprovados deverão cumprir carga horária de 40h semanais.

Para o cargo de professor, são 722 vagas, mas o governador Reinaldo Azambuja já avisou que serão convocados ao menos mil docentes. O valor da inscrição é de R$ 175,12 e o prazo vai até 15 de março. Já os pedidos de isenção podem ser feitos até 2 de março.

A carga horária é de 20 horas e o salário inicial é de R$ 4.190,82 para quem tem graduação, R$ 4.470,20 para quem tem pós em nível de especialização Lato Sensu e R$ 4.609,89 para que tem mestrado/doutorado (Stricto Sensu).

O organizador do exame é o Instituto AOCP. As provas serão realizadas em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. As etapas do certame são prova objetiva, discursiva e prova de títulos.