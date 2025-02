Operação em Campo Grande apreende mais de 30 mil produtos falsificados, avaliados em R$ 2,3 milhões

Na quarta-feira (5), uma operação policial resultou na apreensão de mais de 30 mil produtos falsificados, incluindo tênis, camisas e outros artigos, na região central de Campo Grande. A mercadoria, importada da China e Taiwan, foi avaliada em R$ 2,3 milhões. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Relação de Consumo (Decon) com o apoio do Grupo de Operações e Investigações (Goi).

Durante a operação, quatro lojas foram fiscalizadas. Em um dos estabelecimentos, localizado na Avenida Calógeras, foram apreendidos 7.500 pares de tênis, camisas e outros itens falsificados, com um valor estimado de R$ 511 mil. Já em uma loja de outlet, os policiais recolheram 23.270 pares de tênis, camisas e outros produtos, avaliados em R$ 1,8 milhão.

A operação teve início após denúncias sobre a venda de produtos falsificados e teve como objetivo combater esse tipo de crime na Capital. Durante as vistorias, os agentes constataram que toda a mercadoria do estabelecimento estava irregular. Os itens apreendidos foram transportados em dois caminhões-baú: um deles carregou os produtos da loja da Avenida Calógeras, enquanto o outro transportou itens das outras três lojas fiscalizadas, localizadas na Avenida Afonso Pena, Rua 14 de Julho e Camelódromo.

Duas pessoas foram presas em flagrante durante a operação, mas ambas pagaram fiança e responderão em liberdade. A mercadoria apreendida foi encaminhada à Receita Federal para as devidas providências.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.