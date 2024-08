Onda de calor permanece em Mato Grosso do Sul até quarta-feira (21)

Nesta segunda-feira (19), o calorão continua predominando em Mato Grosso do Sul, que registra máxima de 30°C em vários municípios do Estado.

Entretanto, o calor não permanece por muito tempo e deve durar até quarta-feira (21). Uma nova frente fria se aproxima e os termômetros devem registrar mínimas entre 7ºC na região sul e 12ºC em Campo Grande, mas sem chuvas.

O sul-mato-grossense começará a sentir as baixas temperaturas a partir de sexta-feira (23) e a máxima não passará dos 23ºC neste final de semana.

Em Ponta Porã, região de fronteira do Brasil com o Paraguai, o frio chega na sexta-feira e até domingo (25), a mínima pode atingir 7ºC com possibilidade de chuva.

Em Dourados, Porto Murtinho e Três Lagoas as mínimas podem chegar até 9ºC sem possibilidades de chuvas. Em Coxim, o frio é mais ameno e os termômetros devem marcar mínima de 16ºC no domingo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.