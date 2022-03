Oficial: “Candidatura da Rose é inquestionável”, diz Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil

Por RAFAELA ALVES (JORNAL O ESTADO MS) – O deputado federal e presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, assegurou que a candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul de Rose Modesto veio para ficar. Ele esteve presente no evento que oficializou a filiação da deputada federal ao partido, que ocorreu no sábado (12), no Rádio Clube Campo, na Capital. Também prestigiou o evento, o vice-governador Murilo Zauith.

“Com certeza a pré-candidatura da Rose Modesto é inquestionável. Todos do partido concordaram e estão felizes. Sem falar que a filiação dela no União Brasil demostra a força que o partido tem no Centro-Oeste”, garantiu.

Rose deixou o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) para se filiar ao União Brasil, que surgiu da fusão do DEM (Democratas) com o PSL (Partido Social Liberal), justamente pelo fato de a sigla, segundo ela, ter o intuito de eleger uma candidata mulher ao cargo de governadora de Mato Grosso do Sul.

“A expectativa é positiva, poder representar como pré-candidata a governadora, um sonho que tenho certeza que não é só meu, mas o sonho de muitos sul-mato-grossense que querem ver um estado rico, como o nosso, distribuindo melhor suas riquezas, de ser um Estado justo com todos. A política só faz sentindo se ela serve de mudança na vida daqueles que mais necessitam e esse é o nosso objetivo”, disse.

Ainda conforme Rose, o União Brasil é o maior partido do Brasil. Com isso, ela, durante suas visitas às cidades do Estado, já está convidando pessoas e lideranças políticas para apoiar e se filiar à nova sigla.

“Tem espaço no partido para gente construir com todos aqueles que também entendem que esse é o momento da gente trazer uma verdadeira mudança para o nosso E estado. Mas a aliança mais importante que um pré-candidato ao governo deve fazer é com a população e nos vamos fazer isso discutido e caminhando por cada canto de Mato Grosso do Sul”, assegurou.

Já sobre quem será o seu vice, Rose falou que tem até junho para analisar essa construção. “Vamos discutir ainda sobre vice, candidato ao Senado, debatendo com todos aqueles que entenderem que esse é o momento de fazer um governo justo, sério, com honestidade e priorizando as necessidades dos sul mato grossenses serão bem-vindos nesse projeto”, afirmou.

Apoios

O vice-governador Murilo Zauith esteve no evento de filiação de Rose Modesto – que também foi vice-governadora- e destacou que sempre caminhou junto com a deputada em vários momentos nessa trajetória política. “Tive a oportunidade de vir aqui para conhecer o presidente nacional do União Brasil. Vamos fazer uma reunião com ele, a Rose, Soraya Thronicke, para estabelecermos dentro do União qual será o nosso projeto e caminhar unido, junto com a Rose”, afirmou.

O presidente do Podemos, Sérgio Murilo, alegou que está buscando jundo ao União Brasil a possibilidade do vice ser alguém do partido. Vale ressaltar que o Podemos vai apoiar a pré-candidatura da Rose. “Nós estamos buscando esse entendimento indicar o vice ou no mesmo momento, se possível, também tratar de um nome para o Senado. Acredito que temos tempo para isso”, declarou.

Bivar esclareceu que as lideranças regionais, incluindo Rose e Mandetta, vão saber montar uma chapa forte e eficiente para eleições e que tem tempo para isso. Sobre o cenário nacional, o presidente do União Brasil, revelou que o partido vai lançar candidato a presidência, inclusive, com apoio de outros partidos para construção de uma terceira opção.

“Teremos um candidato a presidência, já conversei com o MDB, Podemos e PSDB sobre dar ao pais uma nova opção diferente do cenário atual”, ressaltou.