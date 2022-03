Obras na Rui Barbosa afetam o trânsito e causam prejuízos a comércios da região

As obras da Reviva Campo Grande, que estão acontecendo em várias regiões da cidade, têm causado cada

vez mais transtornos aos comerciantes das regiões afetadas. A rua Rui Barbosa por exemplo está interditada em diversos pontos.

Os trechos da rua Rui Barbosa com as ruas João Pedro de Souza e Severino Ramos Queiros, estavam parcialmente interditadas há mais de 30 dias para as obras e no último sábado (26), o trecho foi fechado e grande parte do comércio tem sofrido com a situação.

De acordo com Carlos Henrique Jaques, gerente do posto Via Norte localizado na Rui Barbosa, desde o início da obra, eles nunca foram informados sobre o período de obra e também não tiveram nenhum tipo de assistência durante esse período. Jaques afirma que seu faturamento já caiu em 60% e foi necessário reduzir o quadro de funcionários.

