Obras acabam com alagamentos em pontos críticos da Capital

Para solucionar problemas de alagamentos em pontos críticos de Campo Grande, a Prefeitura tem executado obras de drenagem, como as bacias de amortecimento do córrego Reveilleau e no Bairro Nova Lima, além de intervenções rápidas e importantes, como nas ruas Catiguá, Rivaldi Albert, Rua do Seminário e próximo à ponte sobre o córrego Imbirussu, que liga os bairros Jardim Colorado e Jardim Pênfigo.

Concluída no final do ano passado, a bacia de amortecimento do córrego Reveilleau passou neste ano de 2024 pela primeira prova e absorveu bem o volume de água da chuva. O resultado é que desde então o problema da interdição da Avenida Via Park, próximo ao Shopping Campo Grande, provocado pelo transbordamento do córrego Prosa, não ocorreu mais. Além disso, no mês passado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) fez a limpeza do canal do córrego Prosa, garantindo assim que a água da chuva corra normalmente, sem risco de transbordamento. A bacia é a primeira construída pelo sistema gabião, que tem maior durabilidade, e tem capacidade para reter até 40 mil metros cúbicos de água. Ela fica na esquina das avenidas Mato Grosso e Hiroshima.

Quem também agora pode ficar sossegado nos dias de chuva forte são os moradores da Avenida José Barbosa Rodrigues, na região do Bairro Zé Pereira. Em fevereiro, a Sisep fez a limpeza do canal do córrego Imbirussu, acabando com o alagamento da via que ocorria sempre em dias de muita chuva, por causa do assoreamento que deixou o leito praticamente no mesmo nível da avenida, e com isso havia o transbordamento. A Avenida José Barbosa Rodrigues liga a Avenida Euler de Azevedo a Avenida Duque de Caxias, na região da Vila Popular.

No final do ano passado, preocupada em causar menos transtorno possível aos moradores da região, a Prefeitura executou com rapidez o reparo no tubo Armco na Rua do Seminário. Em meados de dezembro, a chuva abriu uma cratera ao lado da ponte sobre o córrego Seminário. Por ser uma via importante e para que a interdição não ocorresse por muitos dias, a Sisep trabalhou firmemente e a obra foi entregue rapidamente. Trabalho executado com equipe e recursos próprios da Secretaria.

Na Rua Rivaldi Albert, no Jardim Morenão, a Sisep também atuou para terminar o mais rápido possível o reparo na ponte que foi danificada durante chuva em julho do ano passado. Foi feita a reestruturação e reforço da tubulação Armco. A via é uma importante ligação dos moradores dos bairros Pioneiro e Jardim Morenão à Avenida Guaicurus. Foram colocadas também duas manilhas de 1,5 metro, para a passagem da água de um lado para outro da pista. Essas manilhas servem também como “ladrão”, ou seja, quando o volume da chuva excede a capacidade da tubulação Armco, servirão como canal de escoamento da água da chuva.

Na região do Jardim Colorado/Jardim Pênfigo, moradores reclamavam que nos dias de chuva, muitas crianças ficavam sem poder ir à escola por causa da água que ficava empoçada na ponte sobre o córrego Anhanduí. Tão logo tomou conhecimento da situação em novembro, a Sisep solucionou o problema. Após vistoria, a equipe técnica da Secretaria definiu o que poderia ser feito. Em pouco mais de duas semanas, a obra estava concluída. “Choveu bastante esses dias, mas a água desceu rápido, o trabalho que fizeram agora melhorou bastante, se tivesse do jeito que estava antes ninguém passava”, comentou a moradora Karina Bezerra da Silva, no final de novembro, na primeira chuva após a conclusão do serviço pela Prefeitura.

Foi uma ação da Prefeitura também que trouxe alívio para a ONG Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA), que funciona no Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sempre que chovia forte, a água invadia a área da entidade, causando um grande problema, que já durava 14 anos. A administração municipal construiu uma bacia de amortecimento e implantou sistema de drenagem.

Uma bacia de contenção feita pela administração municipal também contribui para solucionar o problema de alagamentos na via de acesso ao Hospital São Julião. Antes da obra, a rua chegou a ficar interditada temporariamente por causa de uma erosão.

Com informações da Assessoria de Comunicação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: