Número de feminicídios tem queda de 50%, em Mato Grosso do Sul

Foram nove casos até o mês de maio deste ano, frente a 18 registros no mesmo período de 2022

Dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) mostram redução de todos os crimes em Mato Grosso do Sul, nos primeiros cinco meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Todos os 12 tipos criminais monitorados pela pasta apresentaram queda, de 1º janeiro a 31 maio de 2023. Uma das maiores reduções registradas foi no crime de feminicídio, que foi de 50%, pois foram nove casos registrados até maio, enquanto que em 2022, no mesmo período,

foram 18 mortes. Cabe destacar que, no ano passado, Mato Grosso do Sul teve a maior taxa de feminicídio do Brasil: 3,5 a cada 100 mil mulheres; e lidera o ranking nacional com a maior taxa de assassinatos, 8,3 a cada 100 mil mulheres, segundo o Monitor da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Segundo a delegada adjunta da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), Maira Pacheco Machado, denunciar que está sendo vítima de violência é a melhor forma de evitar o pior. “Sempre será a melhor forma de combater o crime de feminicídio”, reforçou. Inclusive, o número de ocorrências por violência doméstica no Estado já ultrapassa a casa dos oito mil casos, uma média de 53 ocorrências por dia. Houve queda nos índices também dos crimes de roubos seguidos de morte (-40%), roubos de veículos (-22,4%), furtos em residências (-19,3%), furtos de veículos (-17,7%) e roubos em residências (-13,5%), roubos em vias urbanas (-12,8%), os homicídios culposos no trânsito (-8,3%), os furtos em geral (-6,9%) e os homicídios dolosos (-4,8%).

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, o bom resultado dos primeiros cinco meses resultaram da qualidade da estrutura operacional colocada à disposição das forças de segurança pública aliada à capacitação e aprimoramento de alto nível dos policiais. “Esses indicadores falam por si só e mostram que a estratégia, integração das forças de segurança, os investimentos que o Governo do Estado vem fazendo, tanto em pessoal, capacitação e estrutura, bem como o esforço e comprometimento dos operadores de segurança pública, tanto em nível de gestão, como lá na ponta, vem dando certo e impactam não apenas os números, como também a população, que tem a vida e o patrimônio protegidos”, destacou.

Houve expressiva redução da criminalidade também na faixa de fronteira, principalmente nos roubos de veículos (-37,9%), roubos em geral (-17,6%), furtos de veículos (-17,3%), homicídios (-13,3%) e roubos em vias urbanas (-8,1%). Conforme o diretor do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), coronel Everson Antonio Rozeni, as ações voltadas à repressão ao tráfico, contrabando e crimes contra o patrimônio, contribuíram para a redução da criminalidade, na localidade. “Aqui, na região de fronteira, estamos realizando as operações ‘DOF em Ação’ pontualmente nas localidades onde identificamos maior número de ocorrências, o que acabou resultando nesses números positivos”, acredita.

Já em Campo Grande, houve queda em 10 dos 12 índices criminais monitorados pela Sejusp. A maior queda foi nos roubos seguidos de morte (-75%), feminicídios (-40%), furtos em residências (-31,2%), furtos de veículos (-22,7%), roubos em vias urbanas (-12%), roubos em geral (-11,3%), furtos em geral (-9,3%) e homicídios culposos no trânsito (-7,1%).

O delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, atribui as quedas aos investimentos na segurança pública. “Investir em material, em pessoal, com a contratação de novos efetivos, em armamentos, viaturas, tecnologia e inteligência contribuíram para que as forças entregassem um trabalho maior e melhor em segurança pública, o que reflete em bons números”, diz.

Nos municípios do interior do Estado foram registradas reduções em 11 dos 12 tipos criminais monitorados pela Sejusp. As maiores quedas foram nos feminicídios (-53,8%), nos roubos de veículos (-36,7%), roubos em geral (-18,5%), roubos em vias urbanas (-15%), roubos em residências (-9,5%), homicídios culposos no trânsito (-8,8%), homicídios dolosos (-8,2%) e furtos de veículos (-7,5%).

