Confira trechos interditados no trânsito para festividades e eventos religiosos

Os próximos dias serão de atenção redobrada no trânsito de Campo Grande, já que, segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), alguns trechos serão interditados para a realização de eventos religiosos e festivos. Para este sábado (10), a rua Sacramento entre a rua Francisco Barbato e rua Cristóvão de Barros ficará interditada das 8h às 0h, para realização de evento social. Assim como a rua Rosa Maria Lopes do Couto, na frente do número 823, ficará interditada das 12h às 23h30, para realização de evento festivo.

A rua Palmácea, entre rua Pedra Branca e rua Abate também ficará interditada, das 18h às 0h, para evento religioso. Para evento cultural, a Agência de Transporte vai interditar a rua Bodoquena entre a rua Barão do Rio Branco e a rua Terenos, que ficará interditada das 17h às 20h. Por fim, a rua Domingos Ramos, entre a rua Anastácio Ramos e a rua Luvirno Bicudo ficará interditada das 15h às 0h, nos dias 11 e 12 também, para a realização de evento religioso.

No domingo (11), será a vez da rua Antônio Marques entre a rua Canindé e a rua Arabutã, que ficará interditada das 16h às 23h, para evento festivo. Já na segunda-feira (12), a avenida Marinha, entre a rua Península e a rua do Porto, ficará interditada, das 15h às 23h, para a realização de evento religioso.

Por Michelly Perez – Jornal O Estado do MS.

